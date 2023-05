Les très petites, petites et moyennes entreprises sont souvent plus réticentes que les grandes à former leurs salariés par manque de temps, d’informations et de financements. Dans une note du mois d’avril 2023, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle analyse les stratégies déployées par les différents États européens pour inciter leurs TPE-PME à recourir davantage à la formation professionnelle continue. Le Cedefop identifie en particulier deux types de stratégie.