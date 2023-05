En juin 2023, la Creuse va élargir l’expérimentation RSA à ses 3 000 bénéficiaires. Depuis avril, elle a testé avec 270 premiers allocataires, des outils numériques pour la prise de rendez-vous, un suivi partagé du parcours et le recensement des offres d’insertion - futur "vivier" pour les 15 à 20 heures d’activités hebdomadaires prévues. Le CD va utiliser le 1,007 million d'euros alloués par l’État pour étoffer ses équipes de 25 conseillers d’insertion, directement ou via ses partenaires, et abonder son PDI pour traiter les problèmes de santé, de logement et de garde d’enfants.