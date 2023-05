La ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité a lancé, mercredi 17 mai 2023, le "centre d’analyse et de lutte contre les atteintes aux élus". Cette initiative, envisagée il y a plus d’un mois, se veut la réponse à la hausse du nombre d’agressions verbales et physiques subies, notamment par les maires, dont celui de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique), qui a annoncé la semaine passée sa démission. Ce qui sera en réalité un format de réunion rassemblant des services de police et de gendarmerie doit permettre de fiabiliser les données sur ce phénomène.