Tables-rondes, rencontres, spectacles, etc. : une "semaine internationale de l’éducation artistique et culturelle" se tient du 30 mai au 4 juin 2023 à Metz. Dans cette ville du Grand Est engagée depuis des années dans la généralisation de l’EAC (lire sur AEF info), des professionnels venus de tous horizons bénéficieront de retours d’expériences : inclusion sociale, pratique musicale collective, etc. La manifestation débutera par un colloque scientifique organisé sur deux jours par l’université de Lorraine et le laboratoire Crem.