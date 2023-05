La DGAFP a publié mardi 16 mai 2023 les résultats des élections professionnelles de décembre détaillées pour les CAP et les CCP nationales dans la fonction publique de l’État. La FSU, FO et l’Unsa obtiennent le plus grand nombre de suffrages exprimés, alors que la participation est en baisse de 5,1 points par rapport à 2018. L’Unsa et la FSU ont acquis le plus grand nombre de sièges dans ces instances consultatives. Les CAP des agents de catégories A ont davantage élu des représentants de la FSU, tandis que les CAP des catégories B et C ont privilégié FO et l’Unsa.