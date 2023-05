Quelques jours après la signature entre le MEN et le Sgec d’un protocole pour "renforcer la mixité sociale et scolaire", le Snes-FSU regrette le caractère non contraignant de cet accord. Il "n’impose rien aux établissements de l’enseignement privé", qui ne seront pas contraints de "modifier leur composition sociale". Le Sgen et la FEP-CFDT auraient voulu "une politique d’éducation prioritaire". Le Cnal estime que la mixité sociale et scolaire "ne se limite pas au périmètre éducatif", et Yannick Trigance (PS) prône une "obligation républicaine en faveur de la mixité sur tout le territoire".