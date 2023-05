Le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 sera examiné en commission au Sénat à compter du 23 mai. Le texte détermine "les moyens humains, budgétaires, matériels et organisationnels du ministère" pour les cinq années à venir, et "propose une réforme en profondeur de l’ensemble des champs de la justice". Il comporte deux mesures intéressant les services RH des entreprises : la "déjudiciarisation" des saisies sur salaire, confiées aux commissaires de justice, et un assouplissement des conditions de candidature à la fonction de conseiller prud’homme.