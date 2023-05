La visio-plainte, inscrite dans la Lopmi, est expérimentée depuis le 9 mai 2023 pour "deux mois, avant une généralisation" prévue en 2024, annonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, mercredi 17 mai. Elle s’applique à l’ensemble des infractions et doit être déployée par la nouvelle agence du numérique. La plainte en ligne doit aussi être généralisée "l’année prochaine". Le ministère promet une procédure "totalement dématérialisée et rapide", applicable dans un premier temps aux atteintes aux biens par personne "non dénommée".