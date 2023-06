Près d’un an après son élection à la présidence de l’université des Antilles, Michel Geoffroy revient sur ses priorités : asseoir l’ancrage de l’établissement dans sa région et accélérer son ouverture au monde, dans une interview pour AEF info en mai 2023. Il précise également s’être attelé à "restructurer l’administration et une partie de l’organisation de l’établissement", mais déplore des "zones d’ombre, d’imprécisions" et des "dispositions qui ne sont pas optimales, dans la loi créant l’université des Antilles". Alors que ces dernières "induisent des difficultés dans la gouvernance quotidienne", il souhaite "faire comprendre à l’État qu’il faudrait simplifier l’organisation" de l’université et lui permettre de se "rapprocher du droit commun". Autres sujets évoqués : les COMP, le projet ASDESR porté par l’UA, la FC ou encore un projet d’antenne universitaire à Saint-Martin.