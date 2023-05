Le CSE a examiné le 17 mai 2023 un projet de décret modifiant la composition des sous-collèges du Conseil supérieur de l’éducation. Il s’agit de tirer les conséquences de la loi dite de "transformation de la fonction publique", qui réorganise les CAP en les structurant par catégories et non plus par corps, et créé une unique CAP nationale pour les personnels enseignants, les CPE et PsyEN. Ce projet prévoit ainsi de fusionner deux sous-collèges "pour conserver une représentation par métier". Il crée aussi un siège supplémentaire pour le sous-collège issu de cette fusion afin de prendre en compte l’augmentation du nombre d’agents, "particulièrement parmi les AESH". Cette modification "est aussi l’occasion de mentionner explicitement la représentation des AESH au sein de ce sous-collège". Enfin, il prévoit la possibilité d’un vote électronique pour l’élection des représentants des lycéens.