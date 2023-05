La fin de l’année scolaire ramène les "épreuves anticipées de français" et, selon Viviane Youx, présidente de l’Association française des enseignants de français, "un sentiment d’accablement des professeurs face au rouleau compresseur des programmes et des épreuves de première" (1). Mais comme elle le suggère, par-delà la question du nombre de textes que les élèves doivent présenter à l’oral, c’est la définition même de la discipline qui est en cause et avec elle la survie d’une voie de formation littéraire. Dans une tribune pour AEF info, l’ancien directeur de l’enseignement scolaire et ancien recteur Alain Boissinot analyse l’évolution de la place du français dans l’enseignement au lycée et considère qu’il faut "redéfinir la discipline elle-même et de ses objectifs pour redonner un sens aux enseignements littéraires".