"Le DGGN m’a écrit très récemment pour me proposer de continuer ce forum qui est important, sans doute avec des partenaires différents", déclare le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au sujet du FIC, lors d’une conférence de presse mercredi 17 mai 2023 à Paris. "Nous aurons l’occasion d’y revenir, puisqu’il s’agit de l’année 2024", ajoute le ministre. L’édition 2023 du Forum international de la cybersécurité s’est tenue du 5 au 7 avril dernier à Lille, sans la participation des ministères de l’Intérieur ni des Armées et sans stand de l’Anssi (lire sur AEF info). L’évènement est coorganisé par la gendarmerie et le groupe d’intelligence économique et de cybersécurité Avisa Partners. Ce dernier a fait l’objet d’enquêtes journalistiques sur ses pratiques en matière d’influence pour le compte de pays étrangers ou de grandes entreprises. Il a porté plainte pour diffamation.