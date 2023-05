Les administrateurs représentant les salariés et les administrateurs représentant les salariés actionnaires, "par leur connaissance de la société, de ses activités, de son organisation et de ses modes de fonctionnement, enrichissent les échanges et nourrissent la réflexion au sein du conseil", observe l’Institut français des administrateurs, qui publie un guide sur leur rôle le 15 mai 2023. Le guide rappelle les dispositions en vigueur, décrit le renforcement de la gouvernance lorsque ceux-ci rejoignent le conseil et livre les recommandations de l’IFA pour valoriser au mieux leur présence.