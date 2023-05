Les risques accrus de sécheresse et de canicule pourraient entraîner une perte de production nucléaire d'1,5% par an d'ici à 2100, indique EDF lors d'une conférence consacrée aux enjeux d'adaptation de son parc électrique, le 16 mai. Le groupe se veut cependant rassurant quant à sa capacité à faire face au réchauffement climatique et prévoit des investissements supplémentaires, comme des réservoirs d'effluents. Pour son parc hydroélectrique, EDF doit s'adapter à un décalage de la fonte des neiges et à une hydraulicité plus faible. A ce jour, le niveau de remplissage est meilleur qu'en 2022.