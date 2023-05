La Première ministre s’est adressée à quelque 400 cadres dirigeants de l’État, parmi lesquels les directeurs d’administration centrale, les préfets de région et de département, les ambassadeurs et les recteurs, ce mercredi 17 mai 2023. Après leur avoir renouvelé sa confiance, Élisabeth Borne leur a présenté les priorités du gouvernement à mettre en œuvre (emploi, réindustrialisation, transition écologique, services publics, ordre républicain) et pour lesquelles des résultats concrets sont attendus rapidement.