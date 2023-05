"On plaide pour aller, à la place du ZAN, au ZAB, 'zéro artificialisation brute'. On ne peut plus se permettre d’artificialiser ni terre agricole, ni espace forestier ou espace de nature", résume Luc Blanchard, co-président de France nature environnement Île-de-France, qui présente mercredi 17 mai 2023 le livre blanc de l’association sur le projet de révision du Sdrif francilien. Ce dernier, s’il porte des ambitions "en phase" avec les attentes de FNE, "ne donne pas les moyens de les atteindre" et "n’est pas assez prescriptif", juge l’association, qui espère encore des évolutions.