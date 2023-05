L’ordonnance relative à la formation à la sécurité privée est publiée au Journal officiel, mercredi 17 mai 2023. Prévue par la loi "sécurité globale" de 2021, elle instaure de nouveaux titres pour les dirigeants d’organismes de formation et les formateurs et encadre la sous-traitance de la formation ainsi que les examens. Ses dispositions doivent désormais être déclinées et précisées par voie réglementaire, de manière à entrer en vigueur après les JOP de 2024, "au plus tard le 1er septembre 2025".