C’est à la tête d’un Office français de la biodiversité dont l’installation "réussie" reste "fragile" qu’Olivier Thibault candidate, a-t-il observé ce 17 mai, auditionné par la commission du développement durable de l’Assemblée nationale. Défendant son parcours et détaillant sa vision pour l’établissement, il est revenu sur la cruciale question des effectifs et des moyens de l’établissement, ou encore sa relation avec les chasseurs et les agriculteurs, appelant le pays à prendre enfin la question des produits phytosanitaires "à bras-le-corps".