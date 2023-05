La French Tech, mission rattachée à Bercy destinée à développer et promouvoir les start-up, recense dans son "écosystème" 221 établissements d’ESR au sein desquels nombre de fondateurs ou salariés d’entreprises innovantes ont été formés. L’écrasante majorité est constituée d’écoles (152) suivies d’universités (62). Si les écoles d’ingénieurs et de commerce dominent (respectivement 73 et 41), certains établissements d’ordinaire moins orientés vers ce secteur professionnel comptent tout de même des créateurs de start-up parmi leurs alumni : plusieurs IEP, l’Inalco, le Celsa ou encore l’EHESS.