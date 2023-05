Accorder au ministre de l'agriculture le pouvoir de suspendre une décision d'interdiction de pesticides prononcée par l'Anses, fin de la séparation de la vente et du conseil pour les pesticides, lutter contre la "sur-réglementation" en matière agricole, reconnaître les ouvrages de stockage de l'eau d'intérêt public majeur... Ce sont quelques unes des dispositions adoptées par le Sénat mardi 16 mai 2023 dans une proposition de loi. Quelques jours auparavant, les députés adoptaient une résolution contre les surtranspositions en matière agricole, mise en cause par Delphine Batho et Dominique Potier.