À l’issue du comité d’anticipation et de suivi hydrologique, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu et la secrétaire d’État à l’Écologie Bérangère Couillard ont présenté, mercredi 17 mai 2023 à Paris, la deuxième édition du guide national sur la sécheresse, transmise aux préfets. Alors que 68 % des nappes affichent un niveau insuffisant au 1er mai, le guide précise les modalités de concertation locale en termes de gestion de la sécheresse, les conditions de déclenchement des mesures de restriction et le contenu des mesures minimales à prendre selon le niveau d’alerte.