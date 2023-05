Geneo, société accompagnant les PME et les ETI dans leur développement, s’allie avec Human and Work (1) et Harmonie Mutuelle pour lancer un "indice d’impact humain". Présenté à la presse le 17 mai 2023, cet outil gratuit et disponible en open source doit permettre aux entreprises qui le souhaitent d’évaluer le volet social de leur politique RSE. En pratique, il agrège les indicateurs quantitatifs et qualitatifs existant au sein des entreprises et en dresse une synthèse dans le but de trouver par la suite, en réseau avec les autres sociétés participantes, des axes d’amélioration.