Interpellé depuis 2007 sur la reconnaissance du réchauffement climatique comme menace pour la paix et la sécurité mondiales, le Conseil de sécurité de l’ONU n’a jamais pris de résolution globale dans ce sens, et ce malgré l’acceptation de plus en plus générale du rôle de ce réchauffement comme "multiplicateur de crises". En cause, la crainte de certains pays de voir le Conseil, qui ne rassemble que 15 États, imposer sa volonté à tous sous prétexte de réchauffement climatique. Plus démocratique, c’est l’Assemblée générale qui fait aujourd’hui preuve du plus de dynamisme en la matière.