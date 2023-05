Auditionné par la commission à l’Aménagement du territoire et au Développement durable du Sénat mercredi 17 mai 2023, le directeur général de l’ANCT, Stanislas Bourron, a présenté la feuille de route, qu’il entend faire adopter lors du prochain conseil d’administration de l’établissement, le 29 juin. S’il ne s’inscrit pas "dans une logique de rupture" par rapport à son prédécesseur, l’ancien DGCL souhaite néanmoins ajuster les interventions de l’agence pour "être toujours plus proche du terrain" et en mobilisant plus les opérateurs partenaires comme l’Ademe et le Cerema.