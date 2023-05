Avec 13 voix pour, 11 contre et 4 blancs, le projet de transformation de Toulouse INP en École centrale ne recueille pas la majorité absolue requise pour être validé, lors d’un CA le 22 mai 2023. De son côté, le conseil d’école de l’Enseeiht s’est prononcé pour autoriser le directeur à étudier la possibilité de se transformer en École centrale. Pour mémoire, la semaine passée, le groupe INP avait rappelé son "attachement" à Toulouse INP et assuré que ce dernier y retrouverait "sa place pleine et entière" en cas de vote négatif sur le projet de transformation (lire sur AEF info).