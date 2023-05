À l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie du 17 mai 2023, Pap Ndiaye a annoncé le lancement d’une nouvelle campagne de prévention et de sensibilisation contre les LGBT+ phobies, intitulée "Ici on peut être soi" (lire sur AEF info). Les affiches de cette campagne ont été construites "en lien avec les associations agréées et le conseil national de la vie lycéenne" et ont vocation à servir de supports pédagogiques pour aborder "les questions relatives aux discriminations et aux stéréotypes fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre", inscrites dans les programmes de l’enseignement moral et civique. Cette campagne comprendra des interventions auprès des élèves d’associations agréées œuvrant pour la prévention des discriminations, ainsi que la création d’un observatoire de lutte contre les LGBT+ phobies dans chaque académie.