"Il va y avoir un décret judiciaire, qui est en train d’être rédigé", annonce la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur lors d’une audience au Conseil d’État, mardi 16 mai 2023. Pascal Léglise intervient pour défendre le recours aux drones sur le volet administratif, autorisé par un décret du 19 avril, contesté par l’association Adelico (lire sur AEF info). Avec le nouveau texte en préparation, il y aura ainsi "deux régimes et deux dispositifs", poursuit la représentante du ministère, sans plus de précision sur sa date de publication. L’utilisation des drones par les forces de l’ordre a été rendue possible par la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure de janvier 2022 (lire sur AEF info). L’article 16 prévoit une utilisation de ces "caméras aéroportées" dans le cadre d’enquêtes ou de procédures de recherche.