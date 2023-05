Un arrêté du 10 mai 2023, publié au Journal officiel ce mercredi 17 mai, fixe la date et les modalités de l’élection pour le renouvellement des représentants des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au Conseil national d’évaluation des normes. Ces élections se tiendront le 19 octobre, "sauf en cas de décision de la commission centrale de recensement de ne pas poursuivre l’organisation du scrutin". Créé en 2014, le CNEN est composé de 36 membres dont 23 représentants des collectivités territoriales, quatre représentants du Parlement et neuf représentants des administrations compétentes de l’État. La dernière élection a eu lieu en 2020. Le conseil est présidé depuis sa création par Alain Lambert, les vice-présidents étant Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux, et Antoine Homé, maire PS de Wittenheim.