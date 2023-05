PONTS ET CHAUSSÉES. Un arrêté porte attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale des ponts et chaussées. FORMATION MÉDICALE SPÉCIALISÉE. Un arrêté fixe pour l’année universitaire 2023-2024 le nombre et la répartition des places offertes au diplôme de formation médicale spécialisée et au diplôme de formation médicale spécialisée approfondie. DE PSYCHOMOTRICIEN. Un arrêté fixe la liste des établissements de formation proposant des épreuves d’admission...