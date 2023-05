La Cour des comptes certifie avec réserve les comptes 2022 de quatre des cinq branches de prestations du régime général, ainsi que ceux de l’activité de recouvrement, selon son rapport publié le 16 mai 2023. Mais refuse de certifier les comptes 2022 de la branche famille et de la Cnaf. En effet, le montant des erreurs non corrigées par les actions de contrôle interne est "beaucoup trop élevé" : 5,8 Md€ de versements indus mais aussi de prestations non versées à tort ont été constatés à la fin de 2022, qui ne seront jamais régularisés. Ce montant a doublé en quatre ans.