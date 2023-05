Le projet de loi "pour le plein-emploi" sera soumis à la consultation des membres de la CNNCEFP, jeudi 25 mai 2023. Dans cette version transmise au Conseil d’État, le projet de loi comprend un nouveau titre consacré à la "gouvernance en matière d’accueil du jeune enfant". Modifié par rapport à sa première version, le texte acte la réforme du service public de l’emploi avec la création de l'opérateur et du réseau France Travail, revoit les modalités d’accompagnement des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires du RSA et comporte des dispositions sur l’emploi des travailleurs handicapés.