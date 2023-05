Le taux de chômage au sens du BIT est stable au 1er trimestre 2023 et s’établit à 7,1 %, note l’Insee, mercredi 17 mai 2023. S’il baisse pour les jeunes, ce taux de chômage augmente pour les plus de 50 ans. Le halo du chômage croît de plus de 60 000 personnes au premier trimestre. Enfin, le taux d’emploi des 15-64 ans augmente de 0,3 point pour atteindre 68,6 %.