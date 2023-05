"Il est trop tôt" pour savoir si la CFDT va s’engager dans l’agenda social souhaité par le gouvernement, affirme Laurent Berger, le secrétaire général de la confédération syndicale, après son entretien lors d'une réunion bilatérale avec Élisabeth Borne, mardi 16 mai 2023. La "méthode employée et la finalité des sujets" détermineront le choix de la centrale : "On ne se contentera pas de mesurettes", précise le leader syndical qui quittera ses fonctions en juin. La CFDT est venue à Matignon avec une série de propositions, notamment sur l’organisation du travail et les revalorisations salariales.