Le projet de loi "Industrie verte", présenté en conseil des ministres le 16 mai 2023, vise à "faire de la France la championne de l’industrie verte en Europe", rappelle un dossier de presse du gouvernement. Parmi les enjeux : former plus d’ingénieurs et de techniciens en augmentant les effectifs des écoles d’ingénieurs sous la tutelle de Bercy et en créant des places supplémentaires dans les cursus scientifiques. Le gouvernement veut aussi revaloriser la filière professionnelle et développer la formation continue dans l’industrie.