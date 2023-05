Le Cerema annonce changer officiellement de statut, avec l’installation de son conseil d’administration et de son conseil stratégique, mardi 16 mai 2023. Cela formalise "un changement majeur de sa gouvernance", prévu par la loi 3DS et qui en fait un établissement public partagé entre l’État et les collectivités, qui se veut "expert public de l’adaptation au changement climatique". La présidence des deux instances est confiée à des élus locaux, Marie-Claude Jarrot pour le conseil d’administration, et Bruno Faure pour le conseil stratégique.