Le projet de décret "relatif à l’avancement de grade dans les corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l’État et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique de l’État", seul texte à l’ordre du jour du CSFPE de ce 16 mai 2023, a fait l’objet d’un avis favorable mais a minima. L’Unsa, la CFDT et la CFE-CGC (8 sièges) ont voté pour alors que FO, la CGT, la FSU (12 sièges) et Solidaires se sont abstenues. L’amendement de l’Unsa améliorant le reclassement de certains agents (5e échelon de la grille B1) a été retenu. Ce texte vise à corriger certains effets indésirables du décret du 31 août 2022 qui concrétise les mesures de revalorisation des agents situés en bas de grille de catégorie B (grilles B1 et B2) annoncées lors de la conférence salariale de juin 2022. Il sera décliné dans les deux autres versants.