Le ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, a chargé ce mercredi 17 mai, les maires de Saint-Denis et de Mulhouse d'une mission sur la lutte contre l'habitat indigne. Mathieu Hanotin (PS) et Michèle Lutz (LR) ont pour objectif de recenser les freins, techniques et juridiques, à l'action des collectivités en la matière. Leurs conclusions sont attendues pour l'automne 2023, et pourraient alimenter un projet de loi sur le sujet.