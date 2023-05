Après que le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, a adressé une invitation le 11 mai 2023 aux huit organisations syndicales représentatives pour "discuter notamment du pouvoir d’achat" dans le cadre de bilatérales, le calendrier des échanges s’est mis en place. Les entretiens se tiendront en respectant l’ordre de représentativité. La CGT Fonctions publiques sera reçue lundi 22 mai à 8h45, suivie par FO le 23 mai à la même heure, puis la CFDT Fonctions publiques, l’Unsa Fonction publique et la FSU, en fin d’après-midi. Les rendez-vous avec Solidaires Fonction publique et la fédération des services publics de la CFE-CGC auront lieu le 24 mai. La FA-FP fermera le bal le 25 mai après-midi. Dans un courrier commun adressé au ministre le 11 mai, les syndicats réclament des mesures générales d’urgence et l’ouverture d’une négociation salariale.