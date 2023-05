"Encore trop souvent, les stéréotypes de genre et les blagues suggestives sur la sexualité des collaborateurs prédominent sur les lieux de travail", constate l’association SOS Homophobie dans son rapport annuel 2022, publié le 16 mai 2023. En 2022, l’association a reçu 1 506 témoignages, dont 1 195 décrivent des situations de LGBTIphobie. 101 d’entre elles se sont produites au travail, qui apparaît comme le "septième contexte de violences". Ces cas se manifestent par "le rejet (60 %), les insultes (52 %), le harcèlement (39 %), la discrimination (23 %), la diffamation (20 %) et l’outing (19 %)", c’est-à-dire le fait de révéler l’orientation sexuelle d’une personne contre son gré. Ces situations "attestent d’un climat de travail toujours peu inclusif, empreint de stéréotypes de genre, et d’un manque de vrais engagements et de politiques efficaces", déplore SOS Homophobie.