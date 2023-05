Voici une sélection d’informations sur le climat pour la semaine du 15 mai 2023 :il est probable à 98 % que les années 2023 à 2027 seront les plus chaudes jamais enregistrées, selon l’OMM ;l’été 2022 a été marqué en France par des vagues de chaleur marine, notamment en Méditerranée ;alors que s’ouvre le G7, Oxfam estime que la dette des pays développés envers les pays les plus pauvres atteint 13 000 milliards de dollars ;l’OCDE se penche sur la maîtrise des incendies dont la saison dure 27 % plus longtemps qu’en 1979 ;les émissions de gaz à effet de serre de l’UE ont baissé de 4 % fin 2022 ;…