Le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice, "conjointement aux lois de programmation déjà votées et au projet de loi de programmation militaire, contraindrait les autres dépenses du budget de l’État à partir de 2024", écrit le Haut Conseil des finances publiques dans un avis publié au Journal officiel mardi 16 mai 2023. Le projet de loi prévoit des crédits atteignant 10,765 milliards d’euros en 2027, permettant la création de 10 000 emplois. Or, au-delà de 2025, le HCFP ne dispose d’aucune indication sur la trajectoire budgétaire de l’État.