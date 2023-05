Ce mardi 16 mai 2023, la CFDT Fonctions publiques et le collectif Sens du service public ont parlé d’une seule voix lors d’une conférence de presse dédiée au pouvoir d’achat : "Le chantier sur les rémunérations ne peut pas attendre alors que l’inflation reste à un niveau très élevé". Une façon de remettre ce sujet sur la table à une semaine des bilatérales avec le ministre de la Fonction publique. La revalorisation du point d’indice pour tous les fonctionnaires et l’ajout de points sur les grilles indiciaires pour les rémunérations les plus basses sont les deux priorités de la CFDT et du think tank.