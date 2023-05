Bracelet antirapprochement "nouvelle génération", ordonnances de protection d'urgence, pôles spécialisés pour une "prise en charge globale"... Lors de la remise officielle d'un rapport parlementaire sur la lutte contre les violences intrafamiliales, lundi 22 mai 2023, ministres de la Justice et de l’Égalité entre les hommes et les femmes ont présenté un "plan rouge Vif" qui prévoit des mesures à court et long terme pour renforcer l'accompagnement et la protection des victimes. Il vient compléter et préciser les annonces faites à l'occasion du 8 mars. D'autres sont "encore à l'arbitrage".