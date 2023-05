"Les 12 IHU et 4 bioclusters lauréats sont la démonstration qu’il est hors d’âge d’opposer public et privé et de sommer les gens de choisir entre recherche fondamentale et technologique", déclare Emmanuel Macron, lors d’un déplacement à l’Institut Curie, mardi 16 mai 2023. Par ailleurs, le président de la République estime que "face à la logique de silo, le moment est venu de travailler à une recherche biomédicale plus unifiée" et confie à plusieurs ministres le soin de "mener des concertations pour aboutir à un plan d’action dans les six mois". Il appelle enfin à "continuer à renforcer l’Inserm".