Trois semaines après avoir transmis leur "plan Marshall pour la chaleur renouvelable" à la ministre de la Transition énergétique (lire sur AEF info), Amorce et le SNCU (Fedene) ont dévoilé, lundi 15 mai 2023, un nouveau modèle de contrat de concession visant les réseaux de chaleur. Ce modèle doit aider les collectivités et les opérateurs à "doubler la part d’énergies renouvelables et de récupération dans la consommation de chaleur, pour dépasser 54 % en 2030", visent les associations. Remplaçant le document proposé par la circulaire du 23 novembre 1982, dont elles demandent l’abrogation, ce contrat-type intègre des engagements du concessionnaire concernant la transition énergétique et prend en compte les outils numériques. Il affiche également de nouvelles dispositions financières et des mesures visant le contrôle par l’autorité concédante et la relation aux usagers.