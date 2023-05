Carole Delga, présidente de Régions de France et Renaud Muselier, président délégué de Régions de France, remettent le 16 mai 2023 les prix des Régions René Cassin, aux trois classes lauréates du concours "Jeunesse Européenne pour la paix". Lancé en décembre dernier, les Régions ont souhaité marquer, avec ce concours, le 10e anniversaire de la remise du prix Nobel de la Paix à l’Union européenne, en appelant les lycéens et apprentis à proposer un projet sur le sujet de la paix. Le prix "vidéo" est attribué ce mardi à la classe prépa-apprentissage du CFA Henri Martin situé à Lézignan-Corbières (Aude) et les deux prix "texte" à une classe de seconde du lycée Lacordaire de Marseille et à une classe de terminale du lycée polyvalent Berlioz à la Côte Saint-André (Isère).