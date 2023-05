L’absence de formation cause un préjudice au salarié même si elle n’a pas eu d’incidence sur l’exercice de ses fonctions

Le manquement, par l’employeur, à son obligation d’adapter le salarié à l’évolution de son emploi et à sa capacité d’occuper un emploi cause au salarié un préjudice spécifique qu’il appartient au juge d’évaluer. Peu important que cette carence n’ait pas eu d’incidence sur l’exercice par le salarié de ses fonctions. En revanche, ce manquement n’a pas pour effet de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique du salarié. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans deux arrêts non publiés du 12 septembre 2018.