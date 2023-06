La Maif vient de décrocher le niveau expert du Label Wiwo ("work in work out"), qui reconnaît que sa démarche en faveur du télétravail est "solidement installée dans l’organisation". Le label repose sur neuf engagements, que la Maif respecte. Pour Évelyne Llauro-Barrès, directrice générale adjointe richesses humaines, qui a conduit le projet de labellisation, il va servir "à prendre du recul sur [les] pratiques" du groupe, conforter certains aspects et mettre en avant des marges de progression. La DRH revient également pour AEF info sur les aspects RH du plan stratégique "Régénération", présenté en janvier 2023, concernant la mobilité interne, la réforme des retraites, le métier de manager ou encore l’accompagnement des salariés à la réduction de leur empreinte carbone.