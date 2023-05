Voici les temps forts concernant la sécurité pour la semaine du 22 mai 2023 marquée par l’examen en séance publique du projet de LPM à l’Assemblée nationale et du projet de loi sur les douanes au Sénat. Mardi, les ministres de l’Intérieur, des Sports, la maire de Paris et le président de Paris 2024 signent le protocole portant sur la cérémonie d’ouverture des JOP. La Cnil présente son rapport d’activité et le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur sont auditionnés respectivement sur le projet de loi de programmation du ministère de la Justice et sur l’exécution budgétaire.