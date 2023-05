Près d’un mois après la diffusion de l’avant-projet de loi Industrie verte (lire sur AEF info), le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, et celui en charge de l’Industrie, Roland Lescure, ont présenté le texte en Conseil des ministres, mardi 16 mai 2023. Celui-ci sera débattu au Sénat à compter du 19 juin puis à l’Assemblée nationale à partir du 17 juillet. Ce projet de loi de 19 articles a peu évolué, notamment sur ceux concernant l’urbanisme. Il prévoit l’intégration de la planification industrielle dans les Sraddet (article 1er), la facilitation de la réhabilitation des sites désaffectés (articles 5 et 6), la livraison de sites clés en main (article 7) et la création de sites naturels de restauration et de renaturation (en remplacement des sites naturels de compensation), permettant la compensation par anticipation ou par un engagement volontaire des acteurs.